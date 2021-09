Fravalg af rituelt slagtet kød på dagsordenen: »Man skal kunne fravælge smagen af kvindeundertrykkelse«

Muligheden for at fravælge rituelt slagtet kød er ikke ny i Horsens Kommune. Det har man kunnet de seneste tre år.

Men i den netop indgåede budgetaftale for 2022 fremgår det på sidste side, at det nu skal tydeliggøres i alle kommunens institutioner, at muligheden for at fravælge kødet findes.

Det er Dansk Folkeparti i Horsens, der igen har bragt emnet op i forhandlingerne.

»Vi fik muligheden for at fravælge rituelt slagtet kød på budgettet for e