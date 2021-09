En 18-årig mand fra Horsens er tirsdag blevet sigtet og varetægtsfængslet for at være i besiddelse af hash med henblik på at sælge det videre.

Det oplyser senioranklager Anna Holm Christensen, der mødte for Anklagemyndigheden, da den 18-årige blev fremstillet i grundlovsforhør tirsdag formiddag.

Senioranklageren forklarer, at den 18-årige er sigtet for at have været i besiddelse af i alt 348 gram hash, som han ifølge sigtelsen ville sælge videre til personer i Horsens-området. Ifølge sigtelsen har han været i besiddelse af stofferne i en periode mellem januar og september. Da den 18-årige blev anholdt mandag, var han i besiddelse af 100 gram hash, siger Anna Holm Christensen.

Den 18-årige nægtede sig skyldig under grundlovsforhøret og ville heller ikke udtale sig. Senioranklageren oplyser, at den 18-årige i første omgang er blevet varetægtsfængslet i 14 dage.