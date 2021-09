For få måneder siden var de en mangelvare, der hurtigt blev udsolgt i de danske supermarkeder. Men de seneste uger er salget raslet ned af de engangsmundbind, som danskerne har brugt i stor stil under coronapandemien.

Det får nu den norskejede discountkæde Rema 1000 til at efterlyse en arvtager til en del af de millioner af mundbind, der samler støv på paller i lagerhallerne på Rema 1000’s store hovedlager ved Horsens.

Ifølge kommunikationschef Jonas Schrøder er salget faldet så meget, at Rema 1000 har konkluderet, at kæden lige så godt kan donere en del af de mange kasser mundbind frem for at lade dem stå.

»Vi købte jo massivt ind med arme og ben, da vi fandt ud af, at der kunne komme et krav om at bære mundbind, og vi har også købt ind løbende. Men da restriktionerne blev lettet for nogle måneder siden stod vi selvfølgelig med en masse på lager,« siger han og tilføjer, at mundbind har en udløbsdato på et par år.

»Vi kan bare se, at vi har så mange på lager, at vi godt kan donere dem, i stedet for at de bare står der,« siger han.

Rema 1000 er en af de største virksomheder med adresse i Horsens Kommune, og kæden har tidligere meldt ud, at der er afsat omkring 1 mia. kr. til en stor udvidelse af lagerkapaciteten i Horsens.

Røde Kors takker nej

I begyndelsen af juni donerede kæden ca. 800.000 mundbind til nødhjælpsorganisationen Røde Kors. Dengang blev donationen aftalt helt tilfældigt på Twitter mellem Jonas Schrøder og generalsekretæren for Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl.

»Det er altså bare at sige til, hvis nogen vil købe en pakke mundbind eller to. Vi har en del paller på lager,« skrev Jonas Schrøder på Twitter i juni efterfulgt af en smiley-emoji.

Herefter svarede Anders Ladekarl, at en af Røde Kors samarbejdspartnere var ved at fylde et fly med værnemidler til andre dele af verden, og at organisationen gerne ville tage imod overskydende mundbind.

Denne gang har Røde Kors dog ikke haft behov for flere mundbind, forklarer Jonas Schrøder.

»Vores faste partner har takket nej, så jeg ved ikke, om der bare er en overflod af mundbind ude i verden lige nu,« siger Jonas Schrøder, som tilføjer, at kæden håber på at finde andre organisationer, som mangler mundbind.

Ifølge ham er kæden både på jagt efter små organisationer, der har brug for en mindre mængde mundbind, eller store organisationer, der kan bruge en større mængde.

Det norske discountkæde har rødder tilbage til 1948, hvor ægteparret Margit og Ole Reitan åbnede familiens første købmandsbutik i den norske by Trondheim.

Senere tog deres søn, Odd Reitan, til Tyskland, hvor han blev imponeret over den tyske kæde Aldi og filosofien bag. I 1979 stiftede han Rema, der er en forkortelse for ”Reitan” og ”mat”, der er det norske ord for mad.