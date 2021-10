Hvis du vil vide mere om Horsens Se seneste artikler fra JP Horsens

Hver dag offentliggør Statens Serum Institut de seneste tal for udbredelsen af coronavirussen (covid-19) i Danmark, og herunder kan du alle ugens syv dage få et hurtigt overblik over den aktuelle smittesituation i Horsens.

I grafikkerne kan du bl.a. se det såkaldte incidenstal i Horsens Kommune sammenlignet med resten af landet, og følge udviklingen i antallet af smittede lige nu i dit nærområde.

Tallene bliver opdateret hver dag.