Sådan ser det ud i din by: Kun nogle kommuner får lov at holde sankthans

Det bliver et delt Danmark, der skal fejre sankthans aften fredag den 23. juni.

I alle kommuner vest for Storebælt kommer der enten totalt afbrændingsforbud eller et mere specifikt bålforbud.

Det oplyser Danske Beredskaber til Ritzau.

»Når hele Danmark samtidig tænder store bål giver det et andet risikobillede. Det er den samtidighed af store bål, som vi er nødt til at gribe ind over for,« siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, ifølge Ritzau.