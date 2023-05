Nyd solen, mens den er der: Der kan komme skybrud

Bruger du søndagen i haven eller på legepladsen, kan det være, du skal holde lidt ekstra godt øje med vejrudviklingen.

DMI varsler nemlig om lokale skybrud og torden i store dele af Jylland.

Det skyldes kombinationen af høje temperaturer omkring de 20 grader og fugtig luft.

Ifølge DMI er det dog først mandag, der for alvor sættes kog under gryden. Her forventer man forventer kraftig regn- og tordenbyger, det kategoriseres som skybrud.