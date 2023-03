- Sneen vil smelte, og så bliver det noget vådt sjapperi i stedet. Anderledes ser det ud i Nordjylland, hvor temperaturen forventes at holde sig under frysepunktet. Derfor ser sneen her ud til at blive liggende, siger Erik Hansen.

Tirsdag aften vil temperaturen i det meste af landet dog igen nå under frysepunktet.

- Det vil kunne efterlade et hvidt spor over hele landet, siger Erik Hansen.