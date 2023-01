Det var også forventet, at dagene kunne byde på snestorm, men den er aflyst, fortæller Thor Hartz.

I stedet vil nedbøren natten til fredag mest falde som regn.

- I Nordjylland - og måske Nordsjælland - kan det måske starte som tøsne eller slud, men det går hurtigt over i regn, siger han.

Det kan være, at man skal være ekstra opmærksom i trafikken, da det eventuelle sjap på vejene kan skabe problemer, forklarer Thor Hartz.

Natten mellem torsdag og fredag og i løbet af fredag kan der generelt komme en god portion nedbør, 10 til 15 millimeter.

De store vandmasser, der er faldet, har også kunnet mærkes rundt omkring i landet. For eksempel har regnen fået Liver Å nordvest for Hjørring til at løbe over sine bredder og ind på markerne omkring åen. Det skriver TV2 Nord.