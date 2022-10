Ane Halsboe-Jørgensen mener ikke, at man i samme ombæring bør kigge på muligheden for at ophæve samme bestemmelse hos de øvrige trossamfund.

- Det vil ikke kunne lade sig gøre at have religionsfrihed, som vi kender det, hvis vi begynder at presse den slags krav ned over alle vores trossamfund, siger ministeren.

- Det er en meget klar holdning fra min hånd, at når vi diskuterer det her emne, handler det om vores folkekirke. I folkekirken har vi længe haft kvindelige præster, og det er godt. Men det er ikke alle trossamfund, som har haft det, og det skal respekteres.

Ligehandlingsloven stammer fra 1978. Den forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til vilkår for ansættelse.

Alle trossamfund endte dog med at blive fritaget for at skulle følge loven, idet man under udarbejdelsen blev opmærksom på, at det i nogle trossamfund kunne være i strid med Grundlovens paragraf 67 om religionsfrihed.