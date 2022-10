Tilbage efter to års nedlukning: Kom i biografen til billige penge

»Bamse«, »Hvor flodkrebsene synger« eller »Mugge og hans mærkelige hjerne«?

Uanset, om du er til biografisk drama, kærlighedsdram med indbygget krimiplot eller dansk animation for hele familien, så er der i den kommende weekend mulighed for at komme ind at se film til halv pris på det store lærred, skriver Nordisk Film Biografer i en pressemeddelelse.