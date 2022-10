»Kære alle. Vi er blevet nødsaget til at aflyse alle aktiviteter den næste måned inklusiv den første halvdel af vores Stiv Kuling Tour. Det betyder alle koncerter i perioden 19. oktober - 20. november. Det skyldes stress, og vi er blevet anbefalet at stoppe op, puste ud og trække nyt luft ind for igen at være klar til den næste tid,« lyder det i pressemeddelelsen.

Det betyder bl.a., at koncerterne i Horsens, hvor der var udsolgt, Vejle og Randers er aflyst. Første koncert efter pausen bliver afholdt i Skanderborg.