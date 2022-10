- Man kan godt bestille flere vacciner, men det er SSI, som skal levere, og de har omkring 1000 leveringssteder i hovedstaden, så der er også logistiske udfordringer.

Formanden så gerne, at man havde lavet en ensartet ordning i hele landet, så borgerne ikke er afhængige af at have det rigtige postnummer.

- Jeg ved ikke, hvorfor man ikke har talt sammen i regionerne. Men jeg ved dog, at man efterfølgende skal evaluere på det her forløb for at se, om det har været den rigtige løsning, lyder det.

Ligesom lægerne får apotekerne et honorar for hver vaccination, der er givet. Derfor er der også et økonomisk incitament for apotekerne, erkender formanden.

- Selvfølgelig er der det. Det er der ikke nogen tvivl om, understreger han.

Sundhedsstyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at der er god fremdrift i de første uger af vaccinationsindsatsen, og at de regionale tilbud er fleksible og let tilgængelige.

Tal fra Sundhedsstyrelsen tirsdag viser, at 57 procent af borgerne på 85 år eller ældre har fået et vaccinestik mod coronavirus dette efteråret. Det samme er tilfældet for 26 procent af de 50-84-årige.

Over 666.000 er har fået boosterstikket.