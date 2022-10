Danmarks to bedste fodboldrækker, Superligaen og 1. division, har sammen med mediepartnerne Viaplay og Discovery aftalt at begrænse lysforbruget under den igangværende energikrise.

Det får effekt fra den forestående spillerunde i weekenden, skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

I produktionen ud over selve kampen vil man gå på kompromis med kvaliteten og spare energi ved at skrue mere ned for lyset end normalt. Det forklarer Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.