Mild start på ugen afløses af typisk efterårsvejr onsdag

- Mandag vil temperaturen ligge omkring 14 grader. Vi starter ud med frisk vind, men den aftager i løbet af dagen, siger Mette Zhang.

Tirsdag bliver ifølge meteorologen knap så pæn som mandag, men stadig med relativt fredeligt vejr.

- Det bliver mest skyet og mest tørt. Temperaturen sniger sig op til 14-17 grader, hvilket er relativt pænt for årstiden, og der bliver heller ikke meget vind.

Uagtet at ugen starter med pænt vejr, er det en god idé at sørge for at have en ekstra trøje klar.