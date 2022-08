I Jylland faldt der nogle steder over 30 mm, mens på Sjælland nåede Roskilde op over 70 mm.

I dag er det især den østlige del af Jylland og de østlige egne, der står for skud.

»Men der skal stadigvæk en del vand til, før tørken er overstået. Så selvom du syntes, du har fået vand nok, så råber jorden fortsat på mere,« konstaterer Meteorolog Klaus Larsen.

Definitionen for skybrud er, at der skal falde mere end 15 mm regn på 30min. Nogle af tordenbygerne kan være så kraftige, at der kommer dobbeltskybrud.