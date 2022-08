Nyt overblik: Se, hvor mange ukrainske flygtninge der bor i din kommune

Opgørelsen har fået navnet Ukraine-rapporten. Her kan man for hver kommune få et udførligt overblik over antallet af bopælsregistrerede personer, der er rejst fra Ukraine til Danmark.

Også detaljer som alder og køn er med. Hvor mange af de nytilflyttede, som er gift, bliver også oplyst på hjemmesiden.

Eksempelvis flyttede 19 ukrainske flygtninge til Hillerød i juli.

36 flyttede til Aarhus, mens fire flyttede til Bornholm.

På landsplan er over 80 procent af de ukrainere, der har slået sig ned, ugifte. 69 procent af de nytilflyttede er kvinder.