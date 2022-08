Ny rapport: Sådan ser amputationsraten ud i Region Midtjylland

»Jeg hilser det velkomment, at vi nu har et landsdækkende billede af aktiviteten på området og dermed et mere dækkende og nuanceret billede. Region Midtjylland ligger i midten. Men vi vil gøre det bedre og lære alt hvad vi kan af rapporten og tage fat på de mange faktorer, der tilsammen giver et godt resultat for patienterne (...),« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Forretningsudvalget i Region Midtjylland besluttede tidligere på året både at øge kapaciteten af karkirurgi på kort sigt, og at der i 3. kvartal skal fremlægges en langsigtet udviklingsplan for at styrke specialet.