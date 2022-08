Mandag fortalte butikskæden på sin facebookside om lukningen.

»Vi har desværre mistanke om, at vi er blevet udsat for et hackerangreb,« lød det.

»Det betyder, at vi ikke kan benytte kasser og modtage betaling. Vi holder derfor butikkerne lukket, indtil vi kender omfanget. Vi håber naturligvis, at vi snart kan åbne butikkerne igen.«

Man kan stadig hente sine pakker hos butikskæden.

7-Eleven har 176 butikker i Danmark. De ligger primært i København, Aarhus, Aalborg og Odense, men også i mindre byer, i lufthavne og langs togstationer i hele landet.