7-Eleven har omkring 175 butikker fordelt i hele Danmark. Mange af dem ligger ved togstationer og i større byer.

»Vi har desværre mistanke om, at vi er blevet udsat for et hackerangreb i dag, mandag den 8. august,« lyder det på Facebook.

»Det betyder, at vi ikke kan benytte kasser eller modtage betaling. Vi holder derfor lukket, indtil vi kender omfanget. Vi håber naturligvis, at vi snart kan åbne butikkerne igen.«

Det mulige angreb betyder, at butikskædens system er nedbrudt, og det har ramt samtlige butikker i Danmark, skriver B.T. Flere butikker har sat håndskrevne skilte i vinduerne, der fortæller om den midlertidige lukning.