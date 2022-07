Rødt brandfareindeks: Pas på med grill og ukrudtsbrænder

- Ild kan brede sig lynhurtigt, siger han.

Brandfareindekset indikerer, hvad risikoen er for, at der kan opstå naturbrande i Danmark. Når det er tørt og varmt, stiger risikoen.

Der er tirsdag formiddag ikke indført nogen afbrændingsforbud - foruden et permanent forbud på Anholt - og det er således tilladt eksempelvis at tænde bål, grille og parkere en varm bil i højt, tørt græs.

Men Beredskabsstyrelsen beder om, at man i den tørre tid tager sine forholdsregler for at mindske risikoen for at antænde brand.