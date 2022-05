»For at sige det på godt jysk: Vi keder os ikke i øjeblikket,« siger han.

En pressemeddelelse, som Syd- og Sønderjyllands Politi har sendt ud tirsdag, bekræfter billedet. Politikredsen skriver, at det gik galt for hele fire husejere i Syd- og Sønderjylland, da de brændte ukrudt i weekenden. Lørdag udbrød der brand i et skur i Bramming, et sommerhus i Blåvand og en carport i Hjerting, mens der søndag opstod brand i en garage i Esbjerg.

Alle fire er efterfølgende sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, skriver politikredsen, som på baggrund af hændelserne opfordrer til »forsigtig omgang med ukrudtsbrændere«.

Brandfareindekset kan findes på brandfare.dk. Det er udarbejdet af DMI og er ifølge Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber baseret på data om tørke, men også om vindforhold, vegetation, jordbundsforhold osv. Tirsdag er brandfareindekset faldet til moderat over langt det meste af landet, men frem mod næste weekend stiger det igen til høj brandfare i næsten i hele landet.