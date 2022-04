Datanedbrud i store dele af Jylland

Det er endnu uvist, hvor mange områder der er påvirket.

»Vi arbejder selvfølgelig på højtryk for at få det løst,« siger Helle Gudiksen, der er kommunikationschef ved TDC Net, som står for forbindelsen.

Det er en strømafbrydelse i noget IT-udstyr på Sletvej hos TDC Net i Aarhus, der er skyld i nedbruddet.

»Vi beklager mange gange. Og vi arbejder på at finde en løsning, så du hurtigt kan få dit signal tilbage,« fortsætter YouSee.