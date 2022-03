Medie: Flere husstande kan forvente at modtage en endnu større varmecheck

Ifølge Politiken viser udkastet til en ny aftale, at checken forhøjes til 5900 kroner og gives til husstande med en samlet indkomst på under 650.000 kroner.

Det fremgår ikke, hvordan Politiken er kommet i besiddelse af udkastet, ligesom der ikke er nogen, der bekræfter avisens oplysninger.

I sidste uge sagde klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), at der formentligt ville blive tale om en højere varmecheck. Det var dog uden at blive meget konkret.

Hvis gruppen af husstande, der modtager en varmecheck, udvides, sådan som Politiken beskriver, vil det ifølge avisen betyde, at yderligere 75.000 husstande vil modtage den sammenlignet med den oprindelige aftale.