En forebyggelsespakke som et led i en ny sundhedsreform. Det var, hvad sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenterede tirsdag aften på et pressemøde.

Bl.a. indeholder udspillet et forbud mod salg af alle former for alkohol til unge under 18 år samt et forbud mod at sælge tobak og nikotinprodukter til alle født i 2010 og