Ambassadør advarer danske virksomheder: »Rusland er tvunget til at reagere«

En række danske virksomheder har siden invasion af Ukraine valgt at sætte deres forretningsaktiviteter i Rusland på pause.

Og det får nu den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, til at reagere.

Ifølge Vladimir Barbin lægger Vesten et »uset pres på sine egne forretninger« ved at tvinge dem til at forlade det russiske marked. Danmark er på dette plan ifølge Vladimir Barbin foran sine europæiske kollegaer.