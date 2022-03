Tendens på tidligere eksplosivt boligmarked overrasker

I Vestjylland er faldet mere beskedent - her er der kun 3,7 pct. færre boliger til salg.

Overraskende tendens

De seneste tre måneder er der i gennemsnit kommet 3.700 nye huse til salg hver eneste måned. Det er et fald på ca. 500 fra samme periode sidste år.

Og det er det laveste antal huse, der er sat på markedet i løbet af vintermånederne siden 2017.

»Det er ikke usædvanligt, at der bliver købt og solgt færre boliger i årets vintermåneder. Perioden er også kendt for at have få udbudte huse til salg. Men særligt i år er der kommet færre nye huse på ejendomsmæglernes hylder. Når flere huse tages af markedet, end der kommer til, er det med til at holde udbuddet på det lave niveau, vi oplever i øjeblikket,« siger Ane Arnth Jensen.