Chefredaktør: Sådan gik det til, da Emil Filtenborg og Stefan Weichert blev skudt i Ukraine

Hovedpersonerne selv har endnu ikke fortalt meget om, hvad der skete. Emil Filtenborg fortæller, at han gerne vil tale om det, men først senere.

»Jeg kommer til at skrive mere om det, når jeg kommer hjem til Danmark, men for nu træder jeg et skridt tilbage. Jeg vil ikke stille mig i vejen for den historie, jeg prøvede at fortælle,« skriver Emil Filtenborg på Twitter.

Emil Filtenborg og Stefan Weichert har boet i Ukraine de seneste par år, hvor de har dækket landet. I P1 Morgen kalder Knud Brix dem for nogle af de mest erfarne Ukraine-reportere, vi har herhjemme. Makkerparret har skrevet historier til flere nationale og internationale medier, men har arbejdet eksklusivt for Ekstra Bladet, siden krigen for en uge siden brød ud.