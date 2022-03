Nabokommuner forsøger at gafle Vejles nye studerende

»Kolding og Horsens har fælles interesser. Jeg kan ikke se logikken i at placere it- og ingeniøruddannelser i Vejle, når der i forvejen er uddannelser tæt på i både Horsens og Aarhus. Det vil gå ud over optaget her i Horsens, for antallet af unge falder, og der kommer ikke pludselig en masse nye studerende. Så er det mere logisk i Kolding, som kan trække unge fra Sønderjylland,« siger Peter Sørensen til TV Syd.

Syddansk Universitet har underskrevet en hensigtserklæring med Vejle Kommune og Dandy Business Park om at lægge 200 mio. kr. til byggeriet af et nyt universitet.