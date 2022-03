Sårede danske journalister er blevet evakueret fra Ukraine

»Vi er glade, vi er trætte og vi lidt møre. Vi var der for at dække krigen og konsekvenserne for de civile. Så det er lidt træls og uvant selv at blive historien. Det handler jo ikke om os,« siger Emil Filtenborg, der er fra Vejle.

Stefan Weichert, der er fra Viborg, blev ramt i skulderen ved kravebenet, og Emil Filtenborg blev såret af skud i begge ben og den nedre del af ryggen.

Administrerende direktør for JP/Politikens Hus Stig Ørskov glædes over evakueringen.

»Der findes ikke ord for, hvor lykkelige vi er over at kunne dele, at Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg nu har forladt Ukraine og er i sikkerhed og i gode hænder. Vi er dybt taknemmelig for den kæmpe opbakning og hjælpsomhed, vi har oplevet under evakueringen,« skriver han på Twitter.