Fremover bliver det måske ikke ambulancen, der kommer, når du ringer 112

Når du fremover ringer 112, er det muligvis ikke den helt store udrykning, du vil blive mødt med.

I stedet vil det i nogle situationer være en enkelt paramediciner, der kører ud efter patienter, som ikke har brug for akut hjælp.

Det sker som en del af et forsøg igangsat af Region Midtjylland.

»Vi ved, at mange af dem, der ringer efter en ambulance, har ikke brug for akut hjælp – og måske har de slet ikke brug for en ambulance eller en indlæggelse. Det skal paramedicineren hjælpe med at afklare, så vi i højere grad sikrer de rigtige løsninger til patienterne,« siger lægefaglig direktør i Præhospitalet ved Region Midtjylland, Palle Juelsgaard.