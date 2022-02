Tre af Danish Crowns slagterier - i Horsens, Ringsted og Sønderborg - optræder på en liste over såkaldte ikke-beskyttede kunder, der risikerer at stå for skud.

»Det vil give os udfordringer. Vi har lige nu medarbejdere, der arbejder på at finde løsninger, som meget hurtigt kan nedbringe vores afhængighed af gas betragteligt, så vi ad den vej kan sikre vores andel af fødevareforsyningen,« oplyser pressechef Jens Hansen, Danish Crown.