Antallet af ledige PCR-testtider falder

Antallet af PCR-testtider bliver nu nedjusteret fra 200.000 test om dagen til 140.000 daglige test, det skriver Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

I denne uge lukker de sidste hurtigtestssteder i landet, og nu bliver der også færre ledige tider til at få foretaget en PCR-test.

Antallet af udførte test er den seneste tid faldet, og i sidste uge blev der lavet under 100.000 test om dagen i gennemsnit.

»Vi ser allerede nu, at smitten er begyndt at falde i de områder, hvor der tidligere var mest smitte. Den udvikling forventer vi fortsætter som følge af stigende immunitet og sæsoneffekt. Derfor bliver der formodentligt brug for færre test i løbet af foråret,« siger Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut.

Ny nedskaleringstrappe

Derudover tager man en ny nedjusteringsmodel i brug, så man fremover vil tilbyde færre test baseret på hvor mange test, der i praksis bliver udført.