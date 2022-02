Takeaway på afbetaling: Nu advares der mod ny type lån

Flere er nemlig begyndt at tilbyde de såkaldte køb-nu-betal-senere-lån, som på papiret er komplet gratis og rentefri.

Hvis du for nylig har benyttet dig af en af de større takeawaytjenester, har du muligvis bidt mærke i en ny funktion ved kassen.

»Problemet med denne betalingsform er, at den især appellerer til forbrugere, der i forvejen er i betalingsproblemer. Samtidig kan der vente høje gebyrer, hvis man misser en betaling,« siger formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip.

Horde af regninger

Køber du eksempelvis en pizza til 70 kr. på afbetaling, kan du med rykkergebyrer ende med at skulle betale det tidobbelte.

Først får du et rykkergebyr på 100 kr. efter 30 dage, derefter et nyt på 100 kr. efter ti dage, og yderligere et på 100 kr. efter ti dage igen.