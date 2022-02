»Hele forløbet er foregået under et stort tidspres og i et turbulent marked,« siger Region Midtjyllands koncerndirektør om de selvtests, der blev købt af en britisk virksomhed, der ikke var registreret.

Sidste år købte Region Midtjylland 43 mio. coronatests hos en virksomhed, der ikke er registreret som leverandør eller distributør af medicinsk udstyr. Virksomheden er hverken registreret i Danmark eller EU. Prisen for testene lød på i alt 825,5 mio. kr. og blev købt af den britiske virksomhed Medical Supplies Direc. Testene blev desuden købt som en del af et større indkøb, og det skete uden udbud.

Det skrev Politiken søndag. Tidligere ønskede Region Midtjylland ikke at kommentere historien, men har nu sendt en pressemeddelelse ud om sagen. Regionens svar præsenteres derfor nedenfor. For at Lægemiddelstyrelsen kan spotte eventuelle produktfejl og patientskade, er den gængse praksis nemlig, at man benytter sig af registrerede virksomheder. Det har derfor vakt opsigt, at det Region Midtjylland ikke har gjort det i dette tilfælde. Bl.a. sagde Jan Stentoft, som er professor i forsyningslogistik ved SDU, og som specifikt har forsket i det offentliges indkøbsprocesser under coronakrisen, sådan her til Politiken:

»Det er et marked, som er gennemreguleret, og det er der en grund til. Det handler om sikkerhed for dem, der skal bruge produkterne, og det handler om sikkerhed for, at man faktisk får det, man har bestilt.« I pressemeddelelsen skriver Region Midtjylland bl.a., at regionen »foretog en sundhedsfaglig vurdering af produktets brugervenlighed«. Regionen skriver desuden, at der er undersøgt »hvorvidt produktet levede op til de lovgivningsmæssige krav til medicinsk udstyr«. Forholder sig ikke til registrering i England I et notat vedlagt pressemeddelelsen skriver senioradvokat hos Bech-Bruun Emil Kjeldahl Bjerregaard Bjerrum således om sagen: »Eftersom Medical Supplies Direct Limited ikke er etableret i Danmark, har virksomheden således ikke pligt til at registrere sig hos Lægemiddelstyrelsen.«

Senioradvokaten følger dog op med følgende udtalelse i notatet: »For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at vi ikke har forholdt os til, om Medical Supplies Direct Limited kan eller burde være registreret i andre registre, fx hos de myndighederne i England.« Koncerndirektør i Region Midtjylland, Anders Kjærulff, henviser selv til et forløb med stort tidspres, når han beskriver sagen. »Hele forløbet er foregået under et stort tidspres og i et turbulent marked – og i den periode hvor Omikron dukker op som coronavariant. Der er tale om et marked, der har været nyt for store dele af de leverandører, der har været i spil. Men arbejdet er foregået i dialog med markedet og med de nationale myndigheder, herunder faglige eksperter og med fokus på gældende lovgivning,« siger koncerndirektøren i pressemeddelelsen. Koncerndirektøren har ikke yderligere kommentarer til sagen, skriver regionen yderligere.