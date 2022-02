Ild Pizza er på kort tid blevet Danmarks største pizzakæde, og er du én af dem, der har ærgret sig over, at du ikke har kunnet få din pizza leveret til døren, skal du følge godt med nu.

»Hungry er en stærk spiller på take away-markedet, herunder også lokalt, og kan være med til at øge kendskabsgraden,« fortsætter han.

»Ved at være en del af Hungry-platformen bliver vi synlige for flere kunder i vores lokalområder og når dermed bredere ud, end hvad vi selv formår,« siger adm. direktør Younes Deaibes ifølge Fødevarewatch .

På Hungrys hjemmeside kan man lige nu bestille pizza fra Ild.pizza til bl.a. Horsens, Randers, Viborg og Slagelse, og ifølge Fødevarewatch sker det for at brede konceptet endnu længere ud i landet.

Kører med underskud

Younes Deaibes blev direktør for den aarhusianske kæde tilbage i oktober, og da var det anden gang, at Ild Pizza skiftede ud på direktørposten inden for et år.

Selvom pizzakæden har fart på med udvidelser, er det dog ikke lykkedes for kæden at lave overskud. Ifølge det seneste årsregnskab, som blev offentliggjort i sommer, kom Ild Pizza ud med et underskud på knap 6. mio. kr.

Kæden havde planer om at udvide med et nyt pizzeria hver anden uge, men de planer fik Younes Deaibes sat en stopper for, da han indtrådte som direktør, har Fødevarewatch tidligere skrevet. Der skulle ifølge mediet være mere fokus på konceptudvikling og udvidelse af varesortimentet.