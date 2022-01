Stormen Malik begynder lørdag aften at vise tænder rundt om i landet. Lørdag aften melder Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter om en gavl, der er styrtet sammen på en social- og sundhedsskole i Esbjerg. Desuden er der meldinger om væltede træer på flere veje. Et stillads ved Sønderborg Slot er i også i fare for at vælte, skriver politiet på Twitter.

Lørdag eftermiddag væltede en stor gren fra et træ ned over en bil nær Esbjerg og knuste bilens forrude. En person kom alvorligt til skade, mens to kom lettere til skade, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. Hos Midt- og Vestjyllands Politi er der på Twitter også meldinger om væltede træer og løse tagplader, og man fraråder borgere al unødig udkørsel, da stormen tager til. Det skriver politikredsen på Twitter. – Der er mange meldinger om stormskader og farlige situationer i forbindelse med løse genstande i Midt– og Vestjylland, lyder det i Twitter–opslaget.

Også Fyns Politi, Nordsjællands Politi og Bornholms Politi melder om væltede træer og løse genstande på vejene som følge af blæsten. - Vi kan godt mærke, at det begynder at trække op nu. Vi har en strøm af væltede træer og løse genstande, der flyver rundt, siger vagtchefen ved Fyns Politi sidst på eftermiddagen. Lørdag klokken 17.45 blev der målt vindstød på 37,4 meter i sekundet ved Hanstholm i Thy - det hidtil højeste målt under stormen. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på Twitter. Måler et vindstød over 32,6 meter i sekundet, er der tale om et vindstød af orkanstyrke. Lørdag aften står den mange steder på kuling til stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Nogle steder når vinden op på fuld storm med vindstød af orkanstyrke, oplyser DMI på sin hjemmeside.

De udsatte steder er Nord- og Vestjylland, Norddjurs i Østjylland, Nordfyn samt Nordsjælland. Søndag morgen vil det ifølge DMI fortsat blæse med hård vind til hård kuling, og vinden aftager kun langsomt frem mod søndag aften. Den kraftige vind får også sat skub i vandmasserne, og fra sent lørdag aften til tidlig mandag morgen er der flere steder varsel om forhøjet vandstand. Det gælder Lillebælt, ved Nordfyns Kyst og Nordsjællands kyst.

