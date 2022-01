Noget tyder på, at Region Midtjylland var yderst fremsynet, da man i 2019 lancerede appen MineAftaler for at gøre det nemmere for patienter at mødes med deres læge digitalt.

I dag benytter mellem 1.200 og 1.300 midtjyder nemlig appen hver måned ifølge en ny opgørelse. Væsentligt flere end de 115, der i begyndelsen brugte appen.