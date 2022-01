Regeringen vil skabe 12.000 job: »Vi mangler 18.000 i vores branche alene«

Knap havde hoteller og restauranterne kæmpet sig gennem det værste af coronakrisen, før et nyt problem opstod. Branchen kan nemlig ikke skaffe hænder nok til at følge med efterspørgslen. Det har bl.a. hoteldirektør Søren Søltoft Holmboe tidligere fortalt til JP Horsens, og efter regeringen og fire partier fredag aften indgik et smalt forlig og præsenterede en aftale, der skal skaffe flere hænder til arbejdsmarkedet, fortæller Jakob Beck Wätjen, der er formand for brancheorganisationen Horesta i Region Midtjylland, at branchen generelt er hårdt presset af mangel på hænder.

»De seneste tal viser, at der er 18.000 ledige job i vores branche alene, og hver anden rekruttering går galt,« konstaterer han. På den ene side glæder Jakob Beck Wätjen sig derfor også over, at regeringen fredag aften kunne løfte sløret for reformen, der ifølge Finansministeriet vil skabe 12.000 job. »Umiddelbart er vi glade for, at de gør noget nu, for der er mangel på arbejdskraft i mange brancher. Også i vores. Jeg er glad for, at der bliver lyttet,« siger han, siger han, der er hoteldirektør på Gl. Skovridergaard Hotel i Silkeborg.

Ikke nok Men bag den umiddelbare glæde mener Jakob Bäck Wätjen dog ikke, at aftalen løser alle udfordringerne. 12.000 job er langt fra nok, mener han. »Det er fint nok. Men det er ikke engang nok til vores branche. Så der er et stykke vej endnu,« siger formanden. Med den nye reform bliver der bl.a. afsat 1,2 mia. kroner til lettelse af skat på arbejde, mens pensionister kan slippe for modregning, hvis de tager et job. Samtidig får unge studerende lov til at tjene mere ved siden af deres SU, og særligt den del glæder Jakob Beck Wätjen siger over. »Jeg tror, det vil hjælpe mange i branchen. Det gør det lettere for os at finde afløserne. Der er ingen tvivl om, at det vil hjælpe mange, lige som de studerende vil kunne tjene lidt flere penge til deres lommepenge og liv,« siger han.

»For en stor del af vores branche er de unge en bærende kraft. De er en fleksibel bemanding, og vi kan give dem en god timeløn. For mange studerende er det også nemt at komme ind hver anden lørdag og have en lang vagt,« siger han. Samtidig mener han, at pensionisterne også vil kunne hjælpe til i hotel- og restaurationsbranchen. »De kan helt klart komme til at spille en rolle. Der er da nogle af vores seniorer, som kommer til at savne adrenalinrykket i vores branche, hvor man også kan være med til at gøre mennesker glade,« siger Jakob Beck Wätjen.