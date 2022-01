Flere apoteker åbner for vaccination mod covid-19

Region Midtjylland og en række apoteker har indgået en aftale om, at apotekerne snart kan vaccinere mod covid-19. Apotekerne er klar fra tirsdag den 11. januar og vil kunne vaccinere borgere, der er inviteret til vaccination.

Aftalen er kommet i hus for at sikre flere borgere en nem adgang til at blive vaccineret.

Apotekerne tilbyder vaccinen fra Pfizer til borgere over 12 år, som er inviteret til vaccination.

Se hvor og hvornår du kan blive vaccineret på det nationale kort ved Region Midtjylland.

Apoteker, der tilbyder vaccination mod covid-19 fra den 11. januar: Horsens: Horsens Løve Apotek, Nørretorv 2

Horsens Svane Apotek, Grønlandsvej 1D Viborg: Viborg Svane Apotek, Lille Sct. Peder Stræde 10-12

Viborg Løve Apotek, Hjultorvet 2

Engelsborg Apotek, Fabrikvej 2 Randers: Randers Jernbane Apotek, Vestertorv 2 Se den fulde liste over vaccinesteder på Region Midtjyllands hjemmeside.

Ingen tidsbestilling

Vaccination på apoteker er som udgangspunkt uden tidsbestilling. Bliver der lange køer, vil apotekerne kunne skrive de ventende op til et stik.

Udover apotekerne bliver vaccination mod covid-19 også tilbudt på regionens vaccinesteder, mange praktiserende læger og ved de private firmaer Practio og Carelink.