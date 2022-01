Årets første spillerunde i Bambusa Kvindeligaen skulle have kørt på fuld kraft i denne - årets første - weekend. Men coronasmitte blandt flere af trupperne har tvunget fire kampe til at blive udsat på ubestemt tid.

Hos både Viborg HK, Randers HK, HH Elite og Holstebro er flere end fem spillere hvert sted blevet testet positiv, hvilket udløser en udsættelse.

Udsættelserne giver grobund for hovedpine hos DHF og turneringschef Frank Smith, der står for at finde nye kamptidspunkter.

»Det er jo forfærdeligt, at vi har den her periode, for det påvirker en masse kampe. Vi kommer ind i en række udsættelser. Det slipper vi ikke for, så vi får et kæmpe puslespil med at få genplaceret kampe. Alt det, vi kan gennemføre, skal vi gennemføre, så vi kan slippe lettest muligt, når vi skal finde plads til de udsatte kampe i kalenderen,« siger han.

Det er årsagen til, at forbundet ikke har valgt at udsætte hele spillerunden, til der er styr på coronasmitten. Jo færre kampe, der skal have en ny dato, des bedre.

I december var han og DHF igennem samme omgang på herresiden. Her endte i alt 16 kampe med at blive udsat, og først nu skal der findes nye datoer til dem. På kvindesiden er der flere klubber, der allerede har meldt ud, at næste runde, som spilles den 5.-6. januar, formentlig også udsættes.

»Vi kender ikke omfanget endnu. Vi begynder at se på muligheder, men vi kommer ikke med en plan, før vi har fået et fingerpeg om, hvor slemt det bliver,« siger Frank Smith.

Indtil videre er det flg. opgør, der er blevet udsat.