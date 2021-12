Ønsker du at starte det nye år med en øm skulder og en boostet immunitet, så er der gode muligheder for at nå det endnu.

Frem mod nytårsaftensdag er der tæt på 50.000 ledige tider i regionen. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

»Det er særligt på de større steder, du lige nu kan finde ledige vaccinationstider, mens nogle af de mindre steder begynder at melde udsolgt, hvis stikket skal i hus inden nytår,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Det er muligt for alle, der har modtaget en invitation, at booke tid til en vaccine. Alle over 18 år, der senest har fået sit andet vaccinestik i midten af august har dermed adgang i øjeblikket. Derudover er alle over fem år inviteret til at få sit første stik.

Regionen vil gerne fremskynde processen med at få folk vaccineret, og derfor opfordrer den også til, at personer, der allerede har booket en tid, ser på, om det er muligt at fremrykke den til et tidligere tidspunkt.

»Vaccinationsindsatsen fortsætter dog uformindsket i 2022 – også på de mindre steder – så i det nye år er der gode muligheder for et stik på alle regionens vaccinationssteder,« siger Anders Kühnau.

I den forgangne uge - uge 51 - blev 118.539 borgere i Region Midtjylland vaccineret mod covid-19. 5.017 personer fik første stik, 5.648 fik andet stik, og 197.874 fik tredje stik.