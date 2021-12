Risiko for let isslag i det meste af Jylland

Det kan være rigtig glat, hvis du bevæger dig ud mandag aften.

DMI har udsendt et varsel om risiko for let isslag, som gælder for det meste af Jylland med undtagelse af Nordjylland. Risikoen for isslag sker, fordi varmere vejr kommer fra sydvest, mens der stadig kan falde nedbør på en frossen jord. Nedbøren kan derfor falde som isslag, hvilket kan gøre veje og fortove meget glatte.

»Risikoen for isslag er størst i den sydvestlige del af landet, hvor der i eftermiddags- og aftentimerne stedvis kan falde let isslag. I resten af landet ventes nedbøren at falde som sne mandag aften og natten til tirsdag,« skriver Jens Lindskjold, vagtchef ved DMI.

Derudover bør man lade cyklen stå, da det kan være særligt farligt.

»Når det her lidt specielle fænomen forekommer, bliver det rigtig glat. Man kan ikke stå fast på det og vælter på cyklen. På den måde er det farligere for trafikken end andre typer glatføre,« siger Erik Hansen, meteorolog hos DMI

Isslag eller islag?

Isslag må ikke forveksles med islag.

Islag sker ofte om vinteren, når vand, der allerede ligger på f.eks. en vej, fryser til is pga. minusgrader.

Isslag opstår derimod, når der er frostgrader på jorden, men plusgrader i luften. Her kan snefnug smelte i luften og fryse til is, når det lander på jorden. Vandet kan derfor landet som et lag af is overalt på veje, stier og biler.

Isslag sker ifølge DMI typisk kun et par gange hver vinter – til gængæld er det farligere, fordi veje og overflader lynhurtigt bliver spejlglatte.