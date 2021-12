Lokal socialforening er kommet på finansloven: »Det her sikrer, at vi kan hjælpe børn de næste tre år«

Den sociale forening Broen Danmark, der har lokalafdelinger i bl.a. Vejle, Horsens og Randers, er kommet på finansloven, som blev vedtaget mandag.

»Det her sikrer, at vi kan hjælpe børn de næste tre år. Kerneopgaven er at hjælpe udsatte børn i gang med fritidsaktiviteter, så de kan blive en del af et aktivt fritidsliv, få gode kammerater og relationer til voksenrollemodeller. Det, synes jeg, er dejligt,« fortæller Erik Haumann, der er leder for Broens sekretariat i Horsens.

Fra 2022-2024 vil foreningen hvert år modtage 1,7 mio. kr., som skal gå til at sikre dens sociale arbejde i i alt 33 lokalafdelinger landet over.

Målgruppen er udsatte børn

Broens opgave er at hjælpe socialt og økonomisk udsatte børn med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. Foreningen har ca. 220 frivillige, og i 2020 hjalp den knap 5.000 børn med at deltage i fritidsaktiviteter.

»Det er de børn, som er uden for fællesskabet, som ikke deltager i fritidsaktivitet som alle mulige andre børn. Det er børn, som ikke kommer på ferie, fordi det ikke er penge til det, og hvis familie søger julehjælp, fordi der bare ikke er råd til julegaver. Det er den målgruppe, vi hjælper,« siger han.

Arbejdet er forskelligt fra afdeling til afdeling, alt efter hvilket konkrete udfordringer, man har. Arbejdet foregår i samarbejde med de lokale klubber og sportsforeninger.

Sikker fremtid

Broen Danmark har indtil nu været finansieret af forskellige puljer, som foreningen har søgt, og private donationer. Men med dagens bevilling går foreningen nu en langt mere sikker fremtid i møde, fortæller Erik Haumann.

»Den måde, vi er blevet driftet på, har været igennem de gamle satspuljemidler, og dem skal vi søge hvert år, og dem ved vi jo aldrig, om vi får,« siger han.

Pengene fra finansloven skal gå til driften af Broen Danmark, som ifølge Erik Haumann løber op i 1,5-1,7 mio. kr. årligt. Lige nu er de to ansatte på sekretariatet i Horsens, og med pengene vil de også overveje, om der skal ansættes en person mere.

»Vi har lavet en masse lobbyarbejde i år og været omkring de socialpolitiske ordførere på Christiansborg for at fortælle om Broen, og vi har gjort et stort benarbejde, for at fortælle om den forskel, vi gør. Det er rigtig dejligt, at der er lidt ro på de næste tre år,« siger han.