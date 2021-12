51 ledige stillinger på Regionshospitalet i Horsens, 63 i Randers og hele 133 ubesatte jobs på Hospitalsenhed Midt, der blandt andet hører til i Viborg.

Det er status lige nu, og man kunne blive ved med at finde eksempler på, at sundhedsvæsenet i regionen mangler ansatte. I hele Region Midtjylland var der i november 811 ledige stillinger, og det er mere end en fordobling sammenlignet med samme måned sidste år, hvor tallet var 397.

Stigningen i antallet af ubesatte stillinger dækker over flere faggrupper, og regionen har blandt andet svært ved at tiltrække speciallæger, sygeplejersker, radiografer, lægesekretærer, SOSU-personale og pædagoger. For at komme udfordringerne til livs vil Region Midtjylland nu sætte fokus på trivsel og arbejdsmiljø blandt sundhedspersonalet. Det sker i forbindelse med den såkaldte »360 graders plan,« som er blevet vedtaget.

»Med planen sætter vi fokus på trivsel og arbejdsmiljø med bedre vagttilrettelæggelse, så flere indgår i vagter for at mindske vagtbelastningen på den enkelte. Vi skal også se på, om vi kan bringe flere faggrupper i spil, så der er flere om at løse opgaven. For eksempel er der gode erfaringer med rekruttere farmakonomer, fysio- og ergoterapeuter. Det kan også være, vi kan bruge andre faggrupper til de mere administrative opgaver, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Mangler især sygeplejersker

Halvdelen af de ledige stillinger er sygeplejersker. Dem mangler regionen lige nu 405 af, selvom det er lykkedes at øge antallet af ansatte sygeplejersker med 175 fuldtidsstillinger siden sidste år.

»Det vidner om efterspørgslen efter sygeplejersker. Helt generelt kan man sige, at vi ikke er de eneste, der mangler medarbejdere. Efterspørgslen efter arbejdskraft i den private sektor er eksempelvis historisk stor, og der blev i oktober igen sat ny rekord for beskæftigelsen på det samlede arbejdsmarked. Det er positivt for samfundet, men der er ingen tvivl om, at også det påvirker mulighederne for at rekruttere og fastholde medarbejdere i det offentlige,« lyder det fra Anders Kühnau i pressemeddelelsen.

Rekrutteringsudfordringerne bliver drøftet, når Region Midtjyllands forretningsudvalg holder møde i næste uge, og i dagsordenen for mødet bliver der peget på corona som en af årsagerne til, at det er blevet sværere at rekruttere.

»Stigningerne skal ses i sammenhæng med den helt ekstraordinære situation omkring covid-19 gennem de seneste år og det store pres sundhedsvæsenet og socialområdet, og herunder de ansatte, oplever. Både på grund af covid-19 og øget aktivitet og flere patienter/borgere inden for mange områder. Presset har haft betydning for muligheder for at få ledige stillinger besat i 2021 og for at fastholde medarbejdernes tilknytning til arbejdspladserne på nogle områder,« står der i dagsordenen.

Sygehusene i regionen er presst i sådan en grad, at man ved årsskiftet forventer, at der vil være et efterslæb på 20.000 operationer. Når kalenderen rammer 1. april, vil tallet være mellem 22.000 og 23.000, forventer regionen. Det svarer til, at hospitalerne til april vil være en måneds operationer bagefter.