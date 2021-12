Snart kan din praktiserende læge vaccinere dig mod Covid-19

Fra onsdag den 8. december bliver det muligt for praktiserende læger at vaccinere mod Covid-19.

Det er blevet gjort muligt efter aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, PLO-Midtjylland, og Region Midtjylland.

»For mange borgere vil det være en kæmpe hjælp, at de kan blive vaccineret i nærområdet hos en læge, de kender. Jeg er rigtig glad for, at de praktiserende læger vil hjælpe os, så vi hurtigt kan tilbyde alle, der ønsker det, en vaccination mod covid-19,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Det vil være op til den enkelte klinik, om man vil tilbyde vaccinen. Tid til vaccinen skal bestilles hos lægen og ikke gennem vacciner.dk.

»Regionen har bedt os hjælpe, for at sætte skub i vaccineindsatsen. Vi har rammerne til at vaccinere, og nogle af os har også ressourcerne. Derfor er det helt naturligt, at vi stiller op,« siger Henrik Idriss Kise, som er praktiserende læge og formand for PLO Midtjylland.

Som normalt vil det kun være muligt at bestille tid til vaccination, hvis man har fået en invitation i sin e-boks.

Hjemmesiden corona.rm.dk vil løbende blive opdateret med en oversigt over klinikker, der tilbyder vaccinationen.