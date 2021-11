Fra fredag skal du igen bestille tid til PCR-test

Fredag bliver det igen nødvendigt at bestille tid, hvis man vil have en PCR-test

Der sker som følge af den stigende smitte, der har øget efterspørgslen for at blive testet.

Og netop derfor har man besluttet at genindføre tidsbestilling for at minimere risikoen for kø ved teststederne.

Myndighederne anbefaler derudover, at man bruger mundbind på teststederne.

Man kan dog stadig møde op og få en hurtigtest uden tidsbestilling, da de nye krav ikke gælder ved steder, der drives af Falck.