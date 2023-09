12/09/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Akupunktur hjælper ikke Kinas økonomi

Målet om at nå en bnp-vækst på fem pct. bliver uhyre svær at nå for det kinesiske styre. Dels er det udfordret af en svagere købekraft i de primære eksportlande, dels lægger den indenlandske økonomi forhindringer i vejen.