Uagtet at navnet og logoet er det samme for discountkæden Netto i Danmark, Tyskland og Polen har den nye topchef i Salling Group planer om at arbejde endnu mere lokalt. Samtidig fastslår han, at den danske koncern aktuelt holder fokus på de tre markeder uden at drømme om at erobre flere lande. Til gengæld kan der komme flere opkøb i Polen.