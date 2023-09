For investorerne i de danske børsmastodonter Ørsted og Vestas har det seneste år været alt andet end en fest - og den stride modvind til de to grønne aktier ser ikke ud til at stilne af inden for den nærmeste fremtid.

Sådan vurderer adskillige aktieanalytikere, efter Ørsted-aktien inden for få dage er blevet braget ned. Alene