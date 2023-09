Der blev ledt efter gode steder rundt omkring i Europa, men i sidste ende blev det noget mere velkendt, nemlig København.

Aarhus-virksomheden Systematic skal nemlig ansætte 200 nye it-udviklere, og det blev for svært at finde dem alle i smilets by. Derfor åbner selskabet nu en ny afdeling for it-udvikling i København.